英國膺CPTPP首個歐洲成員國

【本報綜合報道】英國周日正式加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP），成為第12個成員國，是首個加入CPTPP的歐洲國家，也是英國脫歐以來加入的最大貿易協定。

脫歐後最大貿易協定 英國脫歐後尋求深化與跨太平洋地區的聯繫，並建立全球貿易聯繫，加入協定意味英國將適用CPTPP的貿易規則，能夠與其中8個成員國降低關稅，加拿大、日本和澳洲除外。與歐盟不同，CPTPP沒有統一的商品或服務市場，因此不需要進行監管協調，英國預計CPTPP長期來看每年可能價值20億英鎊（約196億港元），佔國內生產總值（GDP）不到0.1%。

CPTPP前身是美國支持的《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），部分目的是為了遏制北京日益增長的經濟主導地位。美國總統當選人特朗普在首個總統任期時退出TPP，成員國後來把協定改名為CPTPP。CPTPP的戰略意義可能超過經濟價值，英國現在可以影響申請加入的中國大陸和台灣是否可以加入。