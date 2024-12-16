ABC誹謗案 特朗普獲逾億和解

主播錯指「須對強姦罪負責」 美國總統當選人特朗普於今年3月入稟控告美國廣播公司（ABC）及其新聞主播斯特凡諾普洛斯（George Stephanopoulos）誹謗，ABC上周六宣布雙方達成協議，同意向特朗普一方支付1,500萬美元（約1.17億港元）和解。

今年3月10日，斯特凡諾普洛斯訪問南卡羅萊納州共和黨籍女議員梅斯（Nancy Mace），期間錯誤宣稱在女作家卡羅爾控告特朗普的誹謗案中，特朗普被判定對強姦罪負有責任。惟當時的裁決是特朗普需對「性侵犯」負責，而非「強姦」。特朗普一方隨後入稟控告ABC和斯特凡諾普洛斯。

根據和解協議，ABC將向特朗普未來的總統基金會及博物館捐贈1,500萬美元，作為慈善捐款，另外需為特朗普支付100萬美元（約780萬港元）法律費用。ABC還同意在相關報道加入編輯註解，對引發訴訟的言論表達遺憾。《紐約時報》形容ABC作出讓步，對特朗普而言是一場罕見的勝利。特朗普過往曾對美國有線電視新聞網、《紐約時報》和《華盛頓郵報》等提起訴訟，但往往敗訴告終。

續公布內閣人選 另一方面，特朗普繼續公布內閣人選。他上周六宣布，由旗下社交平台Truth Social的行政總裁努涅斯出任總統情報顧問委員會主席。努涅斯是特朗普的長期盟友，曾出任眾議員近20年，曾於特朗普首個總統任期期間領導眾議院情報委員會。

在特朗普2016年首次當選總統後，努涅斯曾指控聯邦調查局（FBI）就俄羅斯是否干預大選展開調查，是密謀反對特朗普。特朗普在社交網站發聲明指，努涅斯會利用他過往出任眾議員的經驗，特別是揭露俄羅斯陰謀方面，為美國的情報工作提供獨立評估，又指他未來亦會繼續擔任Truth Social的行政總裁。

此外，特朗普亦提名由駐德國前大使格雷內爾（Richard Grenell ）出任總統特別任務特使，負責部分全球熱點事務，包括委內瑞拉及北韓。本報綜合報道