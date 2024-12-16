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以駐愛爾蘭大使館 將關閉
以色列外長薩爾在周日宣布，由於愛爾蘭政府極端反以色列政策，以方將關閉其駐愛爾蘭大使館，同時計劃在摩爾多瓦開設大使館。愛爾蘭總理哈里斯表示，以方決定令人深感遺憾。與此同時，以色列政府同日批准擴大戈蘭高地殖民區計劃。（綜合報道）
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