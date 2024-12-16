兩岸國際

以駐愛爾蘭大使館 將關閉

以色列外長薩爾在周日宣布，由於愛爾蘭政府極端反以色列政策，以方將關閉其駐愛爾蘭大使館，同時計劃在摩爾多瓦開設大使館。愛爾蘭總理哈里斯表示，以方決定令人深感遺憾。與此同時，以色列政府同日批准擴大戈蘭高地殖民區計劃。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者