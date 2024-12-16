兩岸國際

土駐敍使館重開 高官履新

敍利亞巴沙爾‧阿薩德政權日前倒台，土耳其駐敍利亞大使館已於上周六重新開放。此前，柯爾奧盧被任命為土耳其駐敍利亞大使館臨時代辦。柯爾奧盧已抵達大使館開始履職。2011年敍利亞內戰爆發後，該國安全形勢惡化。土耳其2012年3月關閉了駐敍利亞大使館，使館工作人員及其家屬返回土耳其。（綜合報道）
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