俄軍傳撤出敍北 仍駐兵兩基地

【本報綜合報道】敍利亞巴沙爾‧阿薩德政權倒台後，駐當地的俄軍去向備受關注。英媒周日引述敍利亞官員指，俄軍正從敍利亞北部前線及海岸山脈陣地撤走，但沒有撤出赫梅明空軍基地和塔爾圖斯海軍基地。

敍利亞軍方官員稱，俄軍正從前線撤兵、部分重型裝備及高級敍利亞官員，目前無意撤出上述兩個基地。俄軍把部分裝備和巴沙爾‧阿薩德政府的「非常高層」的官員轉移到莫斯科，現階段目的是重組和根據局勢重新部署。

重新部署裝備 一名敍利亞反對派武裝官員指，目前未討論駐敍俄軍問題，以及俄羅斯和巴沙爾‧阿薩德政府之間的協議，但已與俄方建立溝通渠道，這是未來談判的項目，將由敍利亞人民決定。

反對派武裝主要力量沙姆解放組織領袖朱拉尼（Abu Mohammed al-Julani）上周六受訪時指，敍利亞新政府希望避免挑釁俄羅斯，願意讓俄方有機會以符合共同利益的方式重新評估與敍利亞的關係。朱拉尼說，現時需要謹慎管理與其他國家的關係。