阿薩德出逃赴俄細節曝光

【本報綜合報道】敍利亞前總統巴沙爾‧阿薩德本月8日倒台前的行蹤成謎，多名前敍利亞政府官員指巴沙爾‧阿薩德在首都大馬士革失守前，已秘密由大馬士革機場乘飛機前往俄軍在敍利亞的赫梅明空軍基地，然後再轉往俄羅斯。

傳陪妻在俄治癌

知情總統府官員指，反對派武裝11月27日在敍利亞北部發動攻勢時，巴沙爾‧阿薩德身處莫斯科，其妻子阿斯馬（Asma）在當地接受癌症治療。巴沙爾‧阿薩德於11月30日回到敍利亞，當日第二大城市阿勒頗失守，落入反對派武裝手上，官員此後無再見過他，他曾召情報機構首長開會，但沒有現身。本月7日晚上9時、即大馬士革淪陷前一晚，巴沙爾‧阿薩德曾致電他的政治顧問要求準備一份講稿，並提交給定於翌日開會的政治委員會。政治顧問一小時後致電巴沙爾‧阿薩德，他已沒有接聽，但總統府繼續為他翌日發表演說做準備。