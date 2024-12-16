原宣布辭職 執政黨魁突撤記招

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅前日被國會彈劾後，執政黨國民力量舉行議員全體會議，一致通過黨領導班子集體辭職，5名最高委員已集體辭職，黨魁韓東勳則稱會繼續履職。韓東勳原定昨日下午舉行記者會宣布辭去黨魁一職，但後來又取消。

拒在野黨國政協商機制提議 消息人士透露，韓東勳原定昨日下午在國會舉行記者會，正式宣布辭去黨魁職務，但他之後突然取消記者會，改在今日上午開記招。另一方面，最大在野黨共同民主黨黨魁李在明昨日在國會舉行記者會，提議成立國會和政府共同參與的國政協商機制，恢復國政正常運作。對此，國民力量黨鞭權性東拒絕上述提議。

權性東向記者表示，國民力量依然是（總統所屬的）執政黨，而且國務總理依照憲法規定代行總統職權。作為執政黨，國民力量將一如既往地通過黨政協商機制，以負責任的態度從政，希望在野黨積極協作。權性東還指出，此前民主黨只關心如何推翻政權，而在尹錫悅彈劾案獲通過後，像執政黨一樣主導國政運營，此舉並不妥。