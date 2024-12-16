任南韓署理總統首天 韓德洙即向拜登致電

重申續與美發展同盟 最大在野黨稱暫不彈劾 南韓總統尹錫悅前日被彈劾停職後，代理總統職務的總理韓德洙昨日與美國總統拜登通電話16分鐘，指出今後的所有南韓國家行政將嚴格按照憲法和法律進行，並重申了韓美同盟的穩固性。最大在野黨共同民主黨黨魁李在明提議成立跨黨派國政協商機制，恢復國政運作，暫時不會討論彈劾代理總統職務的總理韓德洙，但要求憲法法院盡快啟動尹錫悅罷免程序。

韓德洙表示，南韓政府將順利執行外交和安全政策，毫不猶豫地努力確保韓美同盟繼續得到維持和發展。在韓美兩國共同面臨北韓核威脅、俄朝合作不斷深化的情況下，加強韓美聯合防衞態勢非常重要。他感謝拜登任內大力發展韓美同盟和美日韓合作。拜登則說，相信南韓的民主，感謝韓德洙的解釋，韓美同盟沒有改變，美方將與南韓共同努力發展和加強韓美同盟和美日韓合作。

憲法法院今日將開會處理尹錫悅彈劾議案。李在明指出，目前恢復國政運作是第一要務，共同民主黨願同所有政黨一同為穩定國政和重塑國際信任展開積極合作，認為可成立國會與政府共同參與的跨黨派國政穩定協議機制，身為國會第一大黨，共同民主黨為消除經濟金融風險隱患，將不遺餘力地進行跨黨派合作。

憲法法院被促啟動罷免尹錫悅 對於彈劾韓德洙一事，李在明直言過多彈劾恐致政局混亂加劇，決定暫時不再推動針對韓德洙的彈劾程序。李在明透露前日與韓德洙通過電話，表達了希望韓德洙不分朝野，中立處理國政的立場，他非常爽快地同意了。李在明強調，憲法法院盡快啟動尹錫悅罷免程序是讓國政局面混亂最小化的唯一出路，而為查明戒嚴事件真相，應盡快組成獨立檢察組。

對於李在明提議成立國會與政府共同參與的國政穩定協議機制一事，總理室高層回應表示，政府已做好與包括朝野在內的國會積極合作的準備。為了國政早日恢復運作，政府將根據憲法和法律，積極與包括朝野在內的國會合作。

尹仍未現身 檢方擬再傳喚調查 另一方面，檢方緊急戒嚴特別偵查本部（特別偵查本部）昨日公布，上周三曾就時任總統尹錫悅本月3日頒布戒嚴令一事，傳喚對方昨日接受調查，至今仍未見人，計劃再發傳票。特別偵查本部表示，檢方上周三已發出傳票，要求尹錫悅早上10時前往首爾中央地方檢察廳受查，直至下午仍未現身。

檢方官員強調，有關傳票已送往尹錫悅辦公室，已確認送達傳票，正計劃再發傳票，要求對方今日受查。特別偵查本部上周一曾稱，已對包括尹錫悅在內總共11名涉及戒嚴風波核心人員立案調查。當地國會前日表決通過彈劾提案，尹錫悅已被暫停總統職務。本報綜合報道