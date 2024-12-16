曾舉報襄陽販嬰案 打拐人惹買兇報仇

內地知名打拐志願者上官正義周日在社交平台發文稱，有網友私訊提醒他，湖北襄陽販嬰案嫌疑人葉×案件相關人員曾謀劃籌資2,000萬元人民幣（約2,137萬港元）買兇取其性命，已就此事向襄陽警方報案。目前已有政府相關人員與他對接，表示正在調查事件。

網友稱看守所內聞多人籌劃 據上官正義提供與該網友的私訊聊天截圖顯示，該網友自稱曾在看守所中與葉×的親屬一起關押了半年，親耳聽聞襄陽販嬰案牽扯到的多名醫院負責人、醫療器械合作商等參與籌劃此事。上官正義說：「這名網友之前也想參與其中領懸賞，只是資金沒有到位，而他出來之後也改邪歸正了，所以把這件事情提醒我。」

已報案 當局派員介入調查 該宗案件被指牽扯的人甚多，襄陽看守所都關不下，「反正很多人不服氣但是目前還出不來」。上官正義向內媒記者表示，收到提醒後已向襄陽警方報案，隨後反饋給襄陽市相關政府部門。政府一名工作人員在電話中表示，按照他提供的線索，將安排專人對接調查。在周日上午，上官正義回應記者稱，目前已有政府相關人員與他對接，表示正在初查該事件。

上官正義一直致力於打斷涉及拐賣兒童的非法身份洗白鏈。去年11月，他舉報湖北省襄陽市某醫院涉嫌與中介團夥合謀販賣出生醫學證明，引起廣泛關注。在上官正義舉報之後，當地對湖北襄陽健橋醫院院長葉×等6人批准逮捕，另對4人刑事拘留，對13名領導幹部和公職人員立案審查。內媒指出，根據上官正義提供的聊天截圖，可大概猜測到買兇的主謀是一位葉姓在押人士，至於是不是葉×本人，相信民眾心裏已有相關答案。本報綜合報道