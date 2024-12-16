低溫0℃線逼近廣東 清遠金子山可觀霧凇

內地14個省會、首府、直轄市昨日出現今年下半年最冷早晨。另隨着最低氣溫0℃線繼續南壓，廣東省氣溫逐步降低，深圳昨日清晨最低氣溫達10℃以下，最高氣溫15℃。清遠市連山金子山自上周五清晨出現霧凇冰凍，到今日為止仍可觀賞到霧凇，有不少民眾上山觀賞美景。

廣東廣州昨日迎來今年下半年最冷早晨，最低氣溫8℃。廣東省氣象台預計，未來幾日氣溫持續小幅下降或維持，昨日至今日粵北和珠江三角洲北部有大範圍5℃及以下低溫，粵北高海拔山區最低氣溫降至0℃以下。

此外，中央氣象台同日發布消息，當日清晨8時，西安、蘭州、上海、南昌、重慶、成都、昆明、拉薩、福州等14個省會、首府、直轄市出現今年下半年最冷早晨。其中南方省會城市的最低氣溫均在冰點以下，包括杭州和長沙是零下0.8℃、南京零下1.8℃、武漢零下4.1℃和合肥零下4.5℃。

多地維持晴冷天氣 新疆降雪 氣象部門表示，內地大部分地區在過去一天降雨稀少，天氣雖然晴朗但氣溫偏低，受晴空輻射影響，多地晝夜溫差進一步拉大。中央氣象台預測，未來3天，內地大部分地區仍將維持晴冷天氣，白天氣溫有所回升。惟自昨日至今日，新疆北部有小雪到中雪，伊犁河谷、塔城高海拔地區有大雪到暴雪。本報綜合報道