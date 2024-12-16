與法總統顧問會面 王毅：貿戰只會雙輸

【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外長王毅上周六在北京跟法國總統外事顧問博納舉行第二十六次中法戰略對話。雙方就落實兩國元首重要共識，深化中法戰略合作長時間深入溝通並達成廣泛共識。

王毅指，過去一年對中法關係具有特殊意義；中法元首密切互動，為中法、中歐關係發展把航定向；中法文化旅遊年成功舉辦，百餘場活動高潮不斷。人員往來更加密切，友誼紐帶更加牢固。務實合作紮實推進，多邊合作協調有力。雙方還就人工智能、海洋治理等全球性挑戰以及中東等熱點問題共同發聲，展現了中法作為獨立自主大國的責任擔當。

博納稱恪守一中政策 博納表示，法方珍視法中傳統友誼和兩國元首互信，將恪守一個中國政策，同中方密切高層往來，辦好高級別經濟財金、人文等機制對話；高度評價雙邊合作積極成果，希望同中方制訂富有雄心的目標，拓展經貿投資、人工智能、核能、航空航天、農食產品、綠色發展等各領域強有力、創新性合作，進一步擴大人文交流。面對動盪不定的國際局勢，法國反對陣營對抗，將堅持獨立自主的外交傳統，倡導在國際關係中相互尊重、包容合作。

雙方談及中歐經貿問題。王毅強調，貿易戰只會導致雙輸；中國是自由貿易體制最堅定的捍衞者，反對將經貿問題政治化，希望歐方同中方相向而行，秉持建設性態度，照顧彼此合理關切，通過持續對話，找到雙方都能接受的解決辦法。博納表示，法方不贊成打貿易戰，支持歐中加強合作，實現互利共贏。雙方還就烏克蘭危機、伊朗核問題、中東局勢等交換了看法。