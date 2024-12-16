台南海域 陸台10艦對峙

【本報綜合報道】中國大陸官媒旗下軍事微信公眾號「樞密院十號」上周五發文指，衞星圖片拍到台南海域上周二有10艘大陸和台灣軍艦密集對峙，解放軍合共派出5艘052D型導彈驅逐艦和054A型導彈護衞艦，台灣亦有5艘軍艦在遠處「一對一盯防」。

官媒指強弱懸殊

文章指，台軍軍艦面對解放軍軍艦時的做法是「不出所料」，在這場無形的較量之中，一邊是解放軍的強勢演練，另一邊是台軍的戰戰兢兢，二者之間高下立判，台軍的實力可見一斑。台軍不敢「越雷池一步」的原因是許多軍艦已超齡服役，還有人數少、噸位小、武器攜帶量低、武器系統落後、軍事裝備高度依賴進口、後勤能力不足等缺點，而解放軍不斷強化訊息化和網絡化作戰能力，以及遠程打擊能力和海上作戰能力等。