明朝青花瓷碗以出土 證與鄂圖曼聯繫甚早

碎片寫有中文 料取道海上絲路 英媒上周四報道，以色列耶路撒冷南部錫安山遺址早前出土一塊擁有500年歷史的中國明朝青花瓷碗底部碎片，上面更寫有中文，是以方首次發現最早帶有中國銘文瓷器。

文字不完整 含意未明 碗底碎片上的中文懷疑寫上「永遠……長春……」，不過「遠」及「春」字都不完整，真正含義未明。以色列古物管理局（IAA）考古學家推測，該碗年份可追溯到1520年至1570年，即明朝嘉靖到隆慶年間。

數百年前有代表來訪 研究人員指，該塊碎片是早期鄂圖曼帝國與中國之間有過經濟及政治聯繫的證據，或通過海上絲綢之路運抵。根據中國紀錄，鄂圖曼帝國15至17世紀期間曾派遣約20個官方代表團前來，在同一時期，現今黎巴嫩首都貝魯特及的黎波里也設有接洽中國商人的地點。

研究人員認為，銘文可能表明鄂圖曼土耳其人對中國瓷器的敬畏之情，因為當時精美的中國瓷器聞名於世。考古團隊形容，對這個罕見發現感到非常興奮，在意想不到的地方發現這條充滿詩意的中文訊息，為耶路撒冷的故事增添了美麗的新篇章，切實提醒人們，即使在幾個世紀前，世界也是互相聯繫。本報綜合報道