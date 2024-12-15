靜岡縣爭取收富士山進山費

【本報綜合報道】日本靜岡縣爭取明年夏天登山季開始採取富士山登山管制，上周五在縣議會常任委員會會議上出示條例要點方案，包括向登山客收取4,000日圓（約202港元）的進山費，並在下午2時至凌晨3時限制進山。北海道議會全體會議上周四則通過，2026年4月起將向在道內賓館和旅館住宿的遊客徵收住宿稅。

富士山登山管制方案提出，在富士宮口等全部三條登山路線的五合目設置大門，廢除此前遊客自願繳納的保全協力金，改為每人收取上述進山費。進山人數不會設限，但如沒預約山間小屋的住宿，則禁止在下午2時後進山。靜岡縣徵詢公眾意見至本月24日，並於明年2月向縣議會提交條例方案。

北海道後年4月徵住宿稅 另外，北海道議會全體會議通過徵收住宿稅的條例，每人每晚的住宿費在5萬日圓（約2,530港元）以上徵收500日圓（約25.3港元），兩萬（約1,010港元）至5萬日圓之間徵收200日圓（約10港元），兩萬日圓以下徵收100日圓（約5港元）。預計每年的稅收約達45億日圓（約2.28億港元），將用於交通基礎設施建設、過度旅遊對策等。