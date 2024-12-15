泰慶典遭擲炸彈 3死48傷拘2男

泰國總理佩通坦昨日在社交媒體證實，該國西部接壤緬甸的達府上周三晚一個由紅十字會舉辦的年度慶祝活動發生炸彈襲擊，造成最少3人死亡、48人受傷。兩名疑犯被捕，其中一人為少數民族武裝組織「克倫民族聯盟」（KNU）成員，他供稱施襲目的是對付敵對幫派。

事發於當地上周三深夜11時半左右，當時大批參加者在舞台周邊欣賞傳統舞蹈表演期間，襲擊者向擠迫的舞台區域投擲爆炸裝置，亦有指是手榴彈。目擊者憶述，事發後參加者爭先恐後逃離現場，空氣中瀰漫灰塵和碎片。舞台附近留下爆炸造成的坑洞，周圍散布混亂中留下的血漬和個人物品。

疑犯稱要對付敵幫派 警員及救護員到場後，證實兩人當場死亡，一名傷者送院後不治，死者中包括一名14歲少年；而傷者中有5人情況嚴重。軍警事後拘捕兩名疑兇，分別是一名16歲的當地人及一名18歲的緬甸人。有目擊者稱是多名醉酒青年犯案。警方已封鎖事發地區，並與法醫小組合作搜集證據。

總理促盡快緝捕兇徒 當地居民對事件表示震驚和悲傷，當局誓言將襲擊者繩之以法。佩通坦在社交媒體向死者家屬表示最深切慰問，下令警方迅速調查事件，盡快緝捕兇徒，並加強所有節慶活動的安全。這項年度慶典活動，由本月8日起一連7晚舉行，直至昨晚，每年吸引約8,000至9,000人參與。本報綜合報道