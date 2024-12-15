美：俄烏戰爭促使無人系統AI發展

【本報綜合報道】英媒上周五報道，俄羅斯與烏克蘭開戰以及台海可能爆發衝突，促使無人系統和人工智能（AI）迅速發展和應用，不僅改變戰爭性質，或決定未來衝突的結局。如在台海這類爭議地區，擁有足夠多能自行選擇目標的無人系統可能成為勝敗關鍵。

美國副防長希克斯上周在英國智庫演講時表示，在俄烏戰爭中無人載具和AI系統等商業技術迅速投入使用，令戰爭性質出現變化；又指未來大規模衝突可能結合不同技術，包括需時打造的昂貴傳統軍事科技，以及發展更快但成本更低的系統。烏克蘭早前聲稱，無人艇的炮火迫使俄軍停止攻勢，更可能造成俄軍傷亡。德國本月宣布將提供烏克蘭4,000架無人機，在嚴重干擾下仍能飛向目標。

或成台海爭端勝敗關鍵 報道又指，美軍指揮官稱數量日益增加的機密海底系統，是對抗中國大陸與阻嚇侵略台灣的核心。台灣已向美國購買彈簧刀300及ALTIUS 600M-V無人機，可在戰場上辨識出目標後俯衝攻擊。如台灣遭侵略，美方可能會使用這類無人系統甚至更大型的水下無人載具，阻止解放軍穿越台海。