助俄運石油船隊 美擬進一步制裁

耶倫表示，美國及其盟友可能考慮進一步壓低對俄羅斯石油每桶60美元（約468港元）的限價，美國財政部已制裁部分以高出限價運輸俄油的油輪及其船東，拜登政府可能在離任前採取更多打擊措施。她認為，如能找到進一步打擊俄羅斯石油收入的方法，將加強烏克蘭的實力。

耶倫又談及中國金融機構與俄貿易，認為過去兩年重建中美經濟和金融交流的努力，有助雙方磋商有關問題。她強調如有充分證據，絕不排除中國的個別銀行，但美國的制裁警告讓中國大型銀行非常謹慎行事，因他們意識到這將產生非常不利的後果。據報中國考慮明年讓人民幣貶值，應對美國總統當選人特朗普加徵關稅，耶倫指美國財政部會有工具回應操控匯率的行為，但認為特朗普政府需與中國建立開放的溝通渠道。