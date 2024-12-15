彈劾表決前夕 大批民眾示威反尹

【本報綜合報道】南韓大批民眾上周五起在首爾舉行集會，敦促總統尹錫悅下台。翌日國會宣布尹錫悅彈劾案最終通過一刻，歡呼聲響遍多地，有民眾甚至激動落淚。最大在野黨共同民主黨黨魁李在明形容彈劾案獲得通過，證明人民才是國家的主人。

民間團體「敦促尹錫悅立即下台‧推進社會大改革的緊急活動」上周五傍晚在首爾汝矣島的南韓國會大樓前舉行集會。參加者高喊「彈劾尹錫悅」、「執政黨解散」等口號，敦促國會表決通過尹錫悅彈劾案。另有參加者登台發表講話，表演唱歌，現場氣氛火熱，如舉行文化慶典。

19所大學學生會動員集會 與此同時，首爾大學、高麗大學、延世大學、梨花女子大學等19所大學總學生會在首爾西大門區，聯合舉行全國大學生總動員集會。參加者高舉寫有「敦促尹錫悅下台」、「譴責非法戒嚴」的口號牌，譴責尹錫悅。截至當晚7時，主辦方推算有3,500人參加集會，警方則稱有3,000人。

據警方非正式估算，截至當地上周六下午3時半，國會前的反尹錫悅集會已有約14.5萬人參與。在光化門廣場，則有尹錫悅支持者的集會。不少人揮舞南韓及美國國旗，高舉「反對彈劾」、「拘捕李在明」等標語。