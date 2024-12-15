法律界出身 查前總統腐敗案成名

南韓前總統 朴槿惠

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅2022年以0.8個百分點的微弱優勢擊敗共同民主黨對手李在明，成為南韓實行民主直選以來，首位沒有國會議員經歷的總統，堪稱「政治素人」。在進入政壇前，他主要在檢察部門任職，以負責偵辦前總統朴槿惠和李明博的腐敗案為人熟知，並於2019年擔任檢察總長。

尹錫悅1960年出生於一個知識分子家庭，他畢業於首爾大學法律系，大學期間曾參與校園模擬審判活動，對時任獨裁總統全斗煥提請判處無期徒刑，展現出他對政治的關注。1991年，他通過第33屆律師資格考試，並在3年後從南韓司法研修院畢業，同年在大邱地方檢察廳開啟檢察官生涯。

尹錫悅在辦案時以不懼政治壓力、作風正派而聞名，2011年，他主導釜山儲蓄銀行腐敗事件調查，翌年拘捕李明博胞兄李相得。朴槿惠親信干政風波2016年曝光後，尹錫悅獲任命為首爾中央地方檢察廳檢察長，最終將朴槿惠送入監獄。由於在案件中屢屢立功，尹錫悅於2019年升為檢察總長。

無從政經歷作賣點拉票 儘管沒有從政經歷，尹錫悅卻深知如何包裝自己，他於2021年6月宣布參選總統，翌月加入國民力量黨，將「無派無勢、不會算計的政治新人」作為優點宣傳。僅過3個月後，尹錫悅就在國民力量黨初選中勝出，最終登上總統寶座。