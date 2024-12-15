韓執政黨12人倒戈 尹錫悅彈劾案通過 即時停職

總理暫代職務 指示全軍加強警戒 南韓國會於當地時間昨日下午4時（香港時間下午3時）召開全體會議，第二度投票表決彈劾總統尹錫悅提案。縱使執政黨國民力量反對議案，惟該黨12名議員決定倒戈，最終在204票贊成，85票反對，3票棄權，8票無效情況下獲得通過，尹錫悅被即時停職，由總理韓德洙代理總統職務。

本月7日的彈劾案在大部分國民力量黨議員杯葛投票下被否決，但這次全部的國民力量黨議員都有出現，因此國會全數300名議員均有參與不記名投票。通過彈劾案的門檻為200票，12名國民力量議員臨陣倒戈，尹錫悅被即時停職，是繼2004年前總統盧武鉉、2016年前總統朴槿惠後，當地憲政史上第3個總統彈劾案獲得國會通過。

尹錫悅事後表示：「我雖然暫時停下來，但面向未來的旅程絕對不會停止。」國會秘書處相關人士當地時間昨日傍晚6時16分許抵達首爾龍山總統府，並在一小時後向總統室總務秘書轉交了以國會議長禹元植名義發送的彈劾決議書。當地時間昨晚7時24分，針對尹錫悅的國會彈劾決議書送達總統辦公室，尹錫悅即時暫停行使總統許可權。

署理總統韓德洙強調，將全力維護國政穩定。假如韓德洙因在野黨發起彈劾而遭到停職，則由經濟副總理兼企劃財政部長官崔相穆代任總統及總理許可權。韓德洙囑咐外長趙兌烈，基於堅定的韓美同盟同主要國家保持緊密溝通，並通過駐外公館向各國告知政府的對外政策基調沒有變化。另外，他下令崔相穆24小時密切監控經濟、金融和外匯市場，及指示全軍加強警戒態勢。

最大在野黨共同民主黨形容，結果是民眾與民主的勝利。該黨黨鞭朴贊大表示，尹錫悅被停職只是第一步，要徹底調查緊急戒嚴風波的所有共謀者。國民力量黨內各派系就是否彈劾尹錫悅的決定上存有分歧，黨魁韓東勳日前轉軚呼籲議員支持彈劾後，7人表態倒戈，但最終贊成票比預期為多，意味另有最少5人暗中投下贊成票。

倘法院認可彈劾 料明年中大選 根據南韓憲法，彈劾總統需有國會現有過半數議員動議，如獲全體至少三分之二議員，即200人贊成方可成案，之後交由憲法法院9名法官在180天內完成彈劾審判程序。由於憲法法院目前只有6名法官，3席空缺，無法滿足審案須有7名以上法官出席條件。按照規定，6名法官也可以審理，不過只要有一人反對，彈劾案就會被駁回，尹錫悅將立即恢復總統職務。相反，假如憲法法院認可彈劾案成立，尹錫悅將立即被罷免，預料明年4至6月舉行總統選舉。本報綜合報道

南韓國會議員陸續投票表決總統彈劾案。 南韓前總統 盧武鉉 尹錫悅彈劾案通過，集會民眾歡呼慶祝。 尹錫悅相關重要事件時序 南韓署理總統 韓德洙