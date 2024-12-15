租屋自學種大麻 2大學高材生被抓

【本報綜合報道】台灣台中市有大學高材生畢業後，利用所學在北區租屋種大麻。台中市刑警大隊昨日宣布破獲該案，扣查86株大麻活植株、2,520克大麻花半成品等毒品及各式器具，初估市值達2,850萬元（新台幣‧下同，約692萬港元）。涉案張姓和顏姓男子被警方依製造、販賣第二級毒品罪嫌移送偵辦，檢方聲押獲准，將於近日偵結起訴。

檢毒品及器具 值692萬元 台中市刑警大隊今年初查獲許姓涉案人員持有15.36公斤重的大麻花，追查大麻毒品來源後，發現來自34歲的張男和顏男。他們在大學修讀農業相關專業，為貪圖暴利，畢業後竟利用所學透過外國英文網站自學種植大麻技術，並購買大麻種子及各式肥料與種植器具，於台中市北區承租外觀老舊的公寓栽種大麻植株。

警方調查發現，張男和顏男最近一筆交易是3公斤大麻，獲利約90萬元（約22萬港元），他們落網後聲稱是替毒品上家運送，非自己販售，種植大麻也是因為興趣想要研究，才剛種出成果就被抓。警方表示，兩人是大學高材生卻自甘墮落為製毒師，現場也有許多枯死的大麻植株，顯然種植實作技術與學識尚有差距。