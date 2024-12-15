廣州打疫苗女嬰 翌日失呼吸喪命 疾控調查

廣東省廣州市增城區一名女嬰上周二在中新鎮中心衞生院預防接種門診接種疫苗，惟翌日身亡。增城區衞生健康局上周五通報，針對家屬懷疑女嬰死亡與疫苗接種有關的情況，市、區疾控中心已按規範啟動調查。

該名4個月大的女嬰上周二早上9時半接種第2劑次百白破疫苗和口服第1劑次I型III型脊髓灰質炎減毒活疫苗糖丸，留觀期間無異常表現。

涉針劑及口服糖丸 但至上周三凌晨約2時，家屬發現女嬰無呼吸，遂帶至中新鎮中心衞生院就診，經搶救無效，於當日凌晨3時48分宣告臨床死亡。

同批次疫苗已停用 官方表示，調查未發現疫苗接種過程不規範操作，同批次疫苗已暫停使用，市、區疾控中心已啟動規範調查程序。調查團隊包括流行病學專家、臨床醫學專家和疫苗管理專業人員，將評估疫苗質量、接種過程是否規範，以及是否存在其他疾病或意外因素。

調查需要時間，最快要40天，最慢可能兩個月才能得出結論。在此事件中，儘管疫苗接種後的不良反應可能在接種後的短時間內出現，但大多數不良反應如局部紅腫、疼痛等通常會在短時間內顯現。然而，也存在遲發性反應的可能性，這需要進一步調查來確認。官方強調將尊重科學和事實，通過科學嚴謹的鑑定程序盡快還原事實真相，並為公眾重建信心。本報綜合報道