羽絨攙假普遍 帶旺訂造翻新店家
【本報綜合報道】內媒早前揭露有羽絨被經營主體網銷產品，存在「以絲代絨」等攙假情況，引起消費者關注。內媒上周四報道，不少消費者因而選擇去翻新、訂造羽絨服和羽絨被，為相關羽絨從業人士帶來火爆的生意。
有翻新、訂造羽絨服的店家表示，往年其門店一天能接7至8件訂單，但今年每天都要接10多件訂單。另有店家稱，現在一天都不休息，早上8時起床，工作到翌日凌晨1時，一天能做4至5件。劉玲在四川省成都市錦江區經營一間訂造、翻新羽絨服和羽絨被的門店，消費者可帶舊羽絨服來加絨、翻新、改羽絨被等，現在訂單多到要壓到20天以後。
每件費用可逾600元
對於今年生意行情上的變化，劉玲認為，這是受到飛絲亂象被曝光的影響，所謂飛絲是指從鴨絨、鵝絨等絨子上脫落下來的單根短絲，並無蓬鬆度。一般來說，翻新、訂造一件羽絨服的均價約300元至500元（人民幣‧下同，約320至534港元），如有更高要求花費甚至超過600元（約640港元）。
這意味相比市面上售賣的品牌羽絨服，翻新、訂造羽絨服的價格並不便宜。
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