羽絨攙假普遍 帶旺訂造翻新店家

有翻新、訂造羽絨服的店家表示，往年其門店一天能接7至8件訂單，但今年每天都要接10多件訂單。另有店家稱，現在一天都不休息，早上8時起床，工作到翌日凌晨1時，一天能做4至5件。劉玲在四川省成都市錦江區經營一間訂造、翻新羽絨服和羽絨被的門店，消費者可帶舊羽絨服來加絨、翻新、改羽絨被等，現在訂單多到要壓到20天以後。