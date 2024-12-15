全國人大會議12‧21舉行 料議題包括審任免案

【本報綜合報道】十四屆全國人大常委會第三十五次委員長會議上周五下午在北京人民大會堂舉行，會上決定十四屆全國人大常委會第十三次會議本月21日至26日在北京舉行，建議的議程包括審議有關任免案等。

另審議多條草案 委員長會議指出，十四屆全國人大常委會第十三次會議將審議代表法修正草案、增值稅法草案、監察法修正草案、科學技術普及法修訂草案、國家公園法草案；審議全國人大監察司法委關於提請審議法治宣傳教育法草案的議案、國務院關於提請審議民營經濟促進法草案的議案、關於提請審議反不正當競爭法修訂草案的議案、關於提請審議漁業法修訂草案的議案、關於提請審議危險化學品安全法草案的議案等。

建議議程也包括，審議國家監察委員會關於整治群眾身邊不正之風和腐敗問題工作情況的報告；審議全國人大常委會執法檢查小組關於檢查企業國有資產法實施情況的報告、關於檢查黃河保護法實施情況的報告；審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告等。