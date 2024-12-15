李鐵杜兆才受賄案響警號 足協揚言明年續整治假賭黑

【本報綜合報道】國家男子足球隊前主教練李鐵和國家體育總局前黨組成員、副局長杜兆才涉受賄案，上周五被判刑。中國足協同日在北京市舉行媒體通氣會，中國足協副主席楊旭表示，2025年賽季要進一步嚴格聯賽准入標準，繼續以高壓態勢整治「假賭黑」。

處罰次數趨降 楊旭表示，2024賽季中超、中甲、中乙各項賽事均實現預期目標，技戰術水平穩步提升。在賽風賽紀治理工作方面，他指2024年賽季中國足協紀律委員會作出的處罰決定次數較2023賽季減少33%，其中中超和中甲聯賽的處罰次數分別下降60%和41%，賽風賽紀治理取得進展。至於裁判問題，他提到2024年球季三級職業聯盟推出8項新規，包括公正執裁、裁判選派、升降級、統一判罰尺度、提升執裁等級等方面強化措施。

中國足協也與體育、公安系統相關部門合作，打擊一系列足球領域非法行為，又運用全新技術，辨識監控足球領域可能涉嫌「假賭黑」比賽，防患未然。楊旭談及新賽季的工作重點，包括進一步嚴格聯賽准入標準，加大清理欠薪、欠款工作的力度，切實保護球員和俱樂部以及青訓機構的合法權益。當局表示要繼續以高壓態勢整治「假賭黑」，淨化職業聯賽的賽場環境。