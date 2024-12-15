AI冒權威 直播賣蛋白棒 博取老人下單

瞬間售逾1200件 「真身」向平台投訴無功 內地網絡人工智能（AI）假帳號盛行，近日出現疑似國家傳染病醫學中心（上海）主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏直播帶貨賣蛋白棒影片，吸引不少老人下單，短時間內直播間就賣出逾1,200件。張文宏上周四回應澄清沒有直播帶貨，他曾多次向平台投訴，不過屢禁不絕。

近來有網民反映，家中老人在網上賣貨影片中，看到張文宏在賣一種蛋白棒，老人信以為真，不僅自己下單，還轉發到多個聊天群組。涉事賣貨帳號名為「般畫234」，至上周四晚已無法在平台搜索到該帳號。上海市消保委針對此事嚴厲發聲，表示未經當事人授權的AI合成帶貨行為已構成欺詐消費者，呼籲監管部門嚴厲處罰。

未經同意合成 情況如蝗災 張文宏澄清，類似賣貨帳號不止一個，而且一直在變，已多次向平台投訴。他形容有關虛假AI合成訊息就像蝗災一樣，一次又一次發生，從平台投訴結果來看，最終也難以解決問題。除了向平台方投訴，他曾考慮報警，但對方看不見摸不到，就像幽靈一般難以描述，只能寄望相關部門加強監管。

有內媒指出，新興技術的發展本身是件好事。不論是直播，還是AI，單獨看來都給廣大網民帶來了諸多便利。但是，技術發展太快，有時也會為心術不正者提供新的「坑人」手段，而制度的約束又不能很快跟上技術進步的步伐，於是就會出現暫時性的監管盲區。對此，有關部門不妨拿起法律武器，對其予以更嚴肅的追究，在封禁違規帳號之外，通過罰款、勒令停業等處罰，直接查辦操弄這些手段的經營主體。本報綜合報道