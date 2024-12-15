兩岸國際

日本外相擬本月24日訪問中國

日本外相岩屋毅正在探討本月下旬訪華事宜，日本政府相關人士昨日透露，目前以本月25日為基軸協調與中國外長王毅舉行會談。日媒引述多名中日消息人士指，岩屋毅計劃於本月24日至26日訪問中國，除了與王毅會面外，也在協調與中國國務院總理李強舉行會談，同時計劃召開高級別人文交流對話。（綜合報道）
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