《中美科技合作協定》延長5年 促進農業太空環境等多方面領域合作

【本報綜合報道】美國政府即將換屆之際，中國科技部上周五晚宣布，中美兩國政府代表當天在北京簽署了《關於修訂和延長兩國政府科學技術合作協定的議定書》，將《中美科技合作協定》從2024年8月27日起延長5年。

《中美科技合作協定》是中美建交後兩國簽署的首批政府間協定之一，被視為雙方科技合作的象徵。據報道，這項協定最初是1979年簽署，促進雙方在農業、能源、太空、健康、環境、地球科學、工程以及教育與學術交流等領域的合作。

1979年至今 簽訂逾40年 不過美方官員表示，經修改的協定排除了新興或關鍵技術。美國國務院一名高官向記者表示，新的協定限制了先前協定中的合作範圍，並加入了「護欄」，以確保「互惠、透明和開放」。《中美科技合作協定》從1979年簽約以來至今簽訂超過40年，此前每5年續簽一次。2023年8月則延後6個月，至2024年2月再延6個月，到今年8月27日到期。