特朗普 擬對中加墨增關稅 42%美民眾不認同

美國總統當選人特朗普早前預告，上任後將對墨西哥和加拿大進入美國的所有商品加徵25%關稅，並在現有關稅基礎上對中國進口商品加徵10%關稅。英媒上周五公布最新民調顯示，42%美國受訪民眾認為，如對進口商品徵收更高關稅導致物價上漲，將不是好主意。

僅29%受訪者認同 民調於本月初訪問全美4,183名成年人，誤差範圍約為正負2個百分點。結果顯示，只有29%受訪者認同即使物價上漲，美國對進口商品徵收更高的關稅是好主意。另外，只有17%受訪者認為美國如對進口商品加徵關稅，對其個人有益。民眾對關稅能否幫助勞工抱持懷疑態度，凸顯特朗普高關稅計劃的風險。

專家：或致通脹加劇 經濟學家指出，特朗普的關稅計劃可能導致通脹加劇，而通脹正是削弱現任總統拜登民意支持度、幫助特朗普重返白宮的關鍵之一。智庫彼得森國際經濟研究所資深研究員洛夫莉（Mary Lovely）認為，部分公眾輿論可能對特朗普更極端的關稅計劃起到一些制約作用，因為很明顯，計劃實施就會反映在物價上。

三藩市聯儲銀行曾經估計，美國消費支出約10%用於進口商品，因此大幅提高關稅可能會嚴重影響一般美國民眾的家庭財務。但在上月底，特朗普再次表明將就合成類鴉片藥物芬太尼，向中國徵收額外10%關稅。而他上周日受訪時則指，不相信消費者最終會為關稅付出代價，並補充說「關稅將使我們的國家變得富裕」。本報綜合報道