藉敍利亞搞戰亂 美以政府展霸權

敍利亞巴沙爾‧阿薩德政權瓦解，其實是長期以來美國實施經濟打擊及政治侵略的結果，美國政府及其支持的庫爾德族軍事力量，多年來搶奪北敍小麥糧食及大量油田石油，使阿薩德政府國家收入大跌，特別是20萬敍軍的收入比5年前大跌，據估計一個尉官5年前月入約400美元，今年卻跌至約40美元，根本不夠養活一家，如何有戰鬥意志？有消息透露，敍軍投降同時是被美方收買的結果。

窮兵黷武 引來不滿 如今除了土耳其以外，最積極瓜分敍利亞的是以色列。美國軍事分析家講述，沙姆解放組織領袖朱拉尼於12月8日引軍隊進入大馬士革後，以色列在48小時內就狂轟敍利亞350次，企圖盡量摧毀境內敍軍的一切據點和軍火庫，使敍軍失去戰鬥設施、裝備和武器，也使叛軍沒甚麼可接收。

以色列軍隊立即深入戈蘭高地是另一項侵吞計劃，因為這是中東的重要水源地，控制了可操控敍利亞及約旦的水命脈。況且，特朗普一直承認以色列對戈蘭高地的擁有權，內塔尼亞胡就寄望特朗普可能犧牲巴勒斯坦及半個敍利亞給以色列，以加強它在中東做美國跑腿的力量。

不過，內塔尼亞胡目前也受非議，被革除國防部長職務的加蘭特在對抗他，指控內氏拯救人質不力。有數據顯示，被哈馬斯擄走的人質共251人，97人至今無交代下落，相信其中最少50人還在生，而內塔尼亞胡不妥協的態度，使人質遲遲未獲釋，備受各方斥責。此外，以軍在南黎攻擊真主黨受挫，如今又進一步侵佔戈蘭高地，甚至有消息傳出以色列政府還計劃入侵約旦，反映內氏擔心沒有新戰況，他隨時有機會被清算下台，但這樣窮兵黷武也使軍隊的反抗聲音愈來愈大，可能使其地位也不穩。

在如今敍利亞的混亂政局下，以色列政府是能嚴重威脅真主黨、巴勒斯坦加薩以及約旦河西岸巴人的安全，但有甚麼阿拉伯國家還勇於實質上及有通道可支援加薩及約旦河西岸的巴人？最近的只有實力太弱的埃及。伊朗政府雖聲稱會像援助也門叛軍青年運動般，繼續支持真主黨，但相信難度很大。在沒有陸上通道下，空中走廊會受以軍軍機威脅，海路也會被地中海的以色列海軍截查。短期內美國和以色列在中東的大、小霸權會靠製造混亂及戰禍，而不是靠和平來維持。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻