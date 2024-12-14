古人類混血基因流傳至今 影響免疫膚色暗沉

發生時間比預估晚 互動本質判斷難 古人類尼安德特人大約在4萬年前滅絕，但從某種意義上說，他們從未消失。由德國、英國及美國科學家團隊發起的最新研究表明，由於智人和尼安德特人之間曾雜交，他們的血統仍存在於現今大多數人類的基因組中，影響了包括皮膚色素沉澱、免疫反應和新陳代謝等功能。

研究人員參考大量智人基因組數據，以及位於德國拉尼斯鎮洞穴的多名女性和男性智人遺骸等最古老的智人基因組，結果證實智人和尼安德特人之間發生雜交的時間，比先前估計更晚，大約在5萬多到4萬多年前。研究無法確定兩者互動本質及發生雜交的地理位置，初步推斷可能是在中東。

尼安德特人生活在約43萬年前，體格比智人更健壯，眉毛也更粗大，且以往有研究表明他們非常聰明，能創造藝術並使用複雜的群體狩獵方法、用顏料在人體上彩繪、使用象徵性物體以及用語言交流。然而，當智人從非洲長途跋涉進入中東、歐洲和亞洲地區後，尼安德特人逐漸滅絕。

種族牙齒差異亦屬特徵 尼安德特人與智人雜交影響現今人類的遺傳因素已久，近日有英國研究發現不同種族之間的牙齒巨大差異亦是其中受影響的特徵之一，如攜帶尼安德特人基因的人士8顆門牙較薄，但只出現在歐洲血統。至於這個特徵為何會在進化過程中被保留，是否對牙齒健康存在特殊優勢等，仍有待繼續研究。本報綜合報道