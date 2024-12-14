破防穿越敍空域更易 以軍謀攻伊朗核設施

敍利亞巴沙爾‧阿薩德政權周日倒台後，以軍旋即空襲敍利亞的防空系統和武器設施。以色列國防官員周四表示，以軍摧毀大部分敍利亞防空系統，已取得空中優勢，加上伊朗代理人被削弱，有機會可以打擊伊朗核設施，空軍為這類潛在攻勢持續加強戰備。

以色列空軍指至今已摧毀86%敍利亞政府的防空系統，共107套防空系統和47套雷達，敍利亞只剩小量防空系統，對以色列空軍不構成威脅，意味以軍取得在敍利亞的空中優勢，可在該國空域自由行動，為以軍提供了空襲伊朗的安全通道。

向戈蘭高地部署軍隊 此外，以色列空軍過往打擊敍利亞首都大馬士革境內與伊朗有關的目標時，不會飛越大馬士革空域，現在可以了，亦可派偵察無人機到大馬士革，不需擔心遭先進俄製防空系統擊落。

以軍相信，在巴沙爾‧阿薩德垮台和黎巴嫩真主黨被削弱後，伊朗處境孤立，可能會進一步推動核計劃，研發核武取代代理人組織的震懾作用。以軍除了發動大規模空襲，也向戈蘭高地的以敍非軍事緩衝區部署軍隊，以防範敵對勢力向以色列靠近。

另一方面，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨日在北京與埃及外長阿卜杜勒阿提舉行外長戰略對話後共同會見記者，回應中方對當前敍利亞局勢的看法。王毅表示，支持敍利亞境內盡早實現和平，落實安理會第2254號決議，按照「敍人主導、敍人所有」的原則推進國內政治進程，通過包容性對話找到符合人民意願的重建國家方案。

中埃外長戰略對話 王毅表示，近期敍利亞局勢急劇動盪，中方對此高度關注。中方對敍利亞長期奉行友好合作政策，從不干涉敍利亞內政，尊重該國人民選擇。他又指，未來的敍利亞應堅定反對任何形式的恐怖主義和極端勢力，國際社會要切實維護敍利亞的主權和領土完整，尊重其民族宗教傳統，讓該國人民自主地作出決定。他又呼籲各國共同向敍利亞施以援手，推動解除多年來對敍利亞的非法單邊制裁，緩解當地嚴峻人道局勢。

王毅另指出新形勢下，建設更深層次、更高水平、更廣領域的中埃關係符合兩國人民的利益。中方願與埃方一道落實好兩國元首重要共識，朝新時代構建命運共同體的目標提升兩國關係水平，推動中埃全面戰略夥伴關係邁上新台階。他總結中埃外長戰略對話達成的重要共識，包括繼續堅定相互支持，深化政治互信；積極推進務實合作，助力彼此現代化進程；密切戰略溝通協作，捍衞國際公平正義；勸和促談，爭取中東和平穩定。本報綜合報道