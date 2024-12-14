促彈劾集會 K-Pop曲目成抗爭歌

此外，女團aespa的《Whiplash》、BLACKPINK成員Rose與美國男歌手Bruno Mars合作歌曲《APT.》、(G)I-DLE的《Klaxon》、男團DAY6的《讓我成為那一頁》（Time of Our Life）、SHINee的《Ring Ding Dong》及Super Junior的《Sorry，Sorry》等歌曲播放次數也在爆發彈劾風波後暴增。