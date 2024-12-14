國會今再彈劾尹錫悅 8執政黨議員勢倒戈

門檻有望通過 南韓戒嚴風波擾攘接近兩周，6大在野黨昨午向國會全體會議呈報第二次發起彈劾總統尹錫悅提案，提早當地時間今午4時（香港時間今午3時）表決。當地傳媒揭露，至少8名執政黨國民力量國會議員可能倒戈，有望通過彈劾門檻。

根據南韓憲法，彈劾總統需有國會現有過半數議員動議，如獲全體至少三分之二議員，即200人贊成方可成案，之後交由憲法法院作出最終決定。由於反對派目前手握192席，只需8名國民力量議員倒戈就可成事。然而，由於絕大部分國民力量議員抵制首次表決，提案因投票人數不達法定人數門檻而流產。

經歷首次闖關失敗後，190名來自共同民主黨、祖國革新黨、改革新黨、進步黨、基本所得黨及社會民主黨議員及一名無黨派議員參與發起彈劾尹錫悅第二次提案。他們指出尹錫悅上周二頒布戒嚴令違反主權在民主義、三權分立原則等憲法及法律規定；在總統指揮下，戒嚴軍及警察企圖拘留國會議員；戒嚴軍試圖佔領中央選舉管理委員會，沒收選管委工作人員手機，並企圖封鎖媒體人士成立民調機構等。

調查：施政差評高達85% 隸屬國民力量的安哲秀一共5名議員已表態支持彈劾，而在黨魁韓東勳表態透過彈劾讓尹錫悅停職是解決當前問題唯一方法後，黨內再多兩人表明會投贊成票。國民力量一名拒絕透露身份的議員表明，除非該黨決定禁止參與投票，否則將無視黨的立場投贊成票。

縱使多名國民力量議員可能倒戈，共同民主黨黨魁李在明昨天繼續拉票。他呼籲一眾議員應擺脫朝野、進步及保守束縛，遵守憲法，遵從主權者命令，要守護的並非尹錫悅，也不是國民力量，而是國民生活。對於尹錫悅早前發表講話內容，他形容對方向國民發布「宣戰書」，只有彈劾方是平息混亂最快且最可靠方法。

另外，當地民調機構周二至前天一共訪問全國1,002名選民，尹錫悅施政好評率僅得11%，較上周下降5個百分點，創執政以來新低，而差評率則高達85%，創下新高。被問及是否贊成彈劾尹錫悅，75%受訪者表示支持，21%反對，4%持保留意見。

尹6度促警察廳拘議員 與此同時，警察廳廳長趙志浩日前接受警方盤問時供稱，尹錫悅上周二宣布戒嚴後，曾6度致電指示拘留國會議員，內容包括：「要全部抓起來，他們違反戒嚴法，把他們抓獲。」他指由於尹錫悅指示荒誕無稽，故未向參謀傳達，也沒有聽從指示。

首都防衞司令官被逮捕 此外，檢察廳緊急戒嚴特別調查本部昨以涉嫌內亂及濫用職權為由，逮捕首都防衞司令官李鎮雨，而首爾中央地方法院同日亦簽發針對趙志浩及首爾警察廳長金峰植拘捕令。本報綜合報道