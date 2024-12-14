憂總統換屆後對入境設限 美大學促留學生盡快返校

【本報綜合報道】美國總統當選人特朗普多次揚言，上任後限制更多國家公民入境。當地傳媒前日報道，多間高等學府已建議國際學生過完年末寒假後，應在明年1月20日前，即特朗普就職前返回校園。

康奈爾大學全球學習辦公室上月警告，特朗普就職後入境禁令可能生效，名單除了包括部分回教國家，也有可能新增中國及印度兩國，故建議學生2025年1月21日開學前返美，並做好出入境及文件處理可能出現延遲準備。哈佛大學建議國際學生在學期開始前安排好時間，麻省理工學院及賓夕凡尼亞大學等也發出類似建議。

出入境文件或延遲 在上屆任期，特朗普曾針對吉爾吉斯斯坦、尼日利亞、緬甸、蘇丹、坦桑尼亞、伊朗、利比亞、北韓、敍利亞、委內瑞拉、也門及索馬里實施入境限制，上任後可能恢復或加強相關限制。數據顯示，美國高等學府上學年合共招收超過110萬名國際學生，其中以印度學生佔最多、其次是中國，合共佔總數超過一半。