斥烏用美製導彈攻俄 特朗普籲歐監督停火

促派兵駐紮 美僅作支援推動談判 美媒前日刊登美國總統當選人特朗普的專訪，他表明非常強烈地反對烏克蘭利用美國製的遠程導彈縱深打擊俄羅斯境內目標。另外，有報道指特朗普認為歐洲應在保衞和支持烏克蘭方面發揮主要作用，包括派部隊駐紮烏克蘭監督停火，而美國可能只提供支持，不會派兵參與。

特朗普接受美媒專訪時指，俄烏戰事比中東局勢更為複雜，質疑為何烏克蘭要發射導彈攻擊俄羅斯境內，這只是升級戰爭，讓局勢變得更加糟糕，不應允許這種事發生。他又指，俄烏雙方在戰事死亡人數是不可持續的，解決衝突對兩邊來說都有好處。對於會否削減對烏克蘭的支持，特朗普稱將轉而尋求利用美國的援助把莫斯科推到談判桌上，他想達成協議，而唯一方法就是不放棄。

另有美媒披露更多特朗普上周六在巴黎與法國總統馬克龍、烏克蘭總統澤連斯基會面的詳情，特朗普當時表明不支持烏克蘭加入北約，但希望在戰後看到一個強大、裝備精良的烏克蘭，並帶起歐洲國家派兵到烏克蘭的相關討論。

據報現時有數個未解問題，例如會涉及甚麼歐洲國家、軍隊數量、美國的支援角色、俄羅斯會否接受北約國家士兵駐烏。

任總統期間 對俄制裁逾50次 知情官員透露，任何派駐到烏克蘭的歐洲部隊只會是具體維和或停火監督力量一部分，並非北約行動。外界對計劃有疑慮，由於部隊可能要應對俄羅斯違反停火協議的情況，歐洲國家需保持警惕。法國官員則已明確表示，計劃需要美國的某種支持，但尚不清楚特朗普新政府會否考慮，而且不清楚歐洲國家能否騰出軍隊或獲得政治支持來參與。

最重要的是，克里姆林宮可能會拒絕任何允許北約國家軍隊駐紮烏克蘭的計劃。另外，知情官員指特朗普要求歐洲採取更多行動，讓中國向俄羅斯施壓結束戰事，如果中方不同意，可用關稅作談判籌碼。另外，克里姆林宮昨日被問及對特朗普有何期望時，指不應忘記在他的第一個總統任期內，對俄羅斯實施了50多次制裁。

拜登向烏克蘭追加39億軍援 在華盛頓，拜登政府在換屆前持續加速軍援烏克蘭，國務卿布林肯前日宣布華府將向烏克蘭提供新一筆總值5億美元（約39億港元）的軍援，包括火炮彈藥，以及防禦生物武器、化學武器和核威脅的設備。

國務院聲明指，今批軍援包括反無人機系統彈藥、高機動火箭系統彈藥、155毫米和105毫米火炮彈藥、高速反輻射導彈、無人機系統、防地雷伏擊防護車輛、高機動性多用途輪式車輛、輕型戰術車輛，以及化學、生物、放射、核子防護裝備等。本報綜合報道