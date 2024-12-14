火燒臉石猛擊 4中學生虐貓 僅遭停課管教

四川省成都市大邑縣近日有4名中學生以火燒、踢打等方式虐貓，過程被拍片傳到網上，引起關注。大邑縣教育局周三發通報稱，上述學生已認識到所犯錯誤，並作出深刻檢討。大邑縣教育局工作人員周四稱，由於涉事學生均未成年，以加強教育為主。

網傳虐貓影片顯示，多名學生用打火機燒貓的臉部，又用腳踢或以石頭對貓猛擊。影片發布到社交群組後遭到虐貓質疑，涉事學生竟囂張回應「我們想咋整咋整」，更揚言「還要把牠（貓）烤了」。大邑縣教育局在通報中表示，網傳大邑縣安仁鎮學校有學生虐貓。縣教育局聯合轄區派出所開展調查處置工作，經查，上周六晚安仁鎮學校中二年級4名學生存在虐貓行為，在網絡平台發布影片。

內媒指行為衝擊道德底線 事後，學校對涉事學生進行嚴肅批評教育，並給予涉事學生停課反省處理，由家長在家進行教育，同時安排專業人員對涉事學生進行心理輔導、行為干預。大邑縣教育局工作人員表示，對未成年人肯定是教育為主。當被問到如何教育學生時，該工作人員稱「叫家長進行嚴管」。

有內媒指出，虐貓學生這種對於生命的蔑視和是非觀的扭曲，衝擊着基本道德的底線。對此，涉事學校要求學生停課反省、家長寫保證書，可能在一定程度上起到懲戒作用。但是也有一種可能，是虐貓者根本沒有發自內心地認識到錯誤，只是為了躲避後續教育，口頭上糊弄過去。

報道續指，對於盲從虐貓的學生來說，應加強尊重生命、善待生命的教育；對於心理壓抑的學生來說，有必要加強家校聯動，共同幫助學生回歸健康的心理狀態；對於心理狀態可能已然明顯病態化的虐貓學生來說，及時發現異常情況，並確保他們接受專業的心理治療。本報綜合報道