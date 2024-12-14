七三一部隊本部大樓 重新展出殉難者名單牆

據報道，本次更新內容有兩項，包括原有「殉難者名單牆」恢復展出，以及推出《侵華日軍細菌戰珍貴文物及史料特別展》。該特別展位於本部大樓東側一樓區域，集中了該館近年新搜集的具代表性檔案、史料、文物、文獻出版物，總計2,082件。

殉難者名單牆則在七三一部隊本部大樓中心走廊一樓，共製作3,000個長方形石碑，刻錄慘遭七三一部隊人體實驗與細菌戰的殉難者名單，陳列於牆體兩側。布展前研究人員通過對多元史料比對查閱研究與梳理，最終確定殉難者名單共2,805人，包括在七三一部隊四方樓慘遭人體實驗的1,549名多國受害者，和在中國南方地區慘遭侵華日軍細菌戰攻擊的1,256名中國受害者。