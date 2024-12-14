七三一部隊本部大樓 重新展出殉難者名單牆
【本報綜合報道】位於黑龍江省哈爾濱市的侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館發布消息，經過40天策劃、籌備、論證與布展，進一步滿足公眾參觀需求，完善該館多元展示與服務功能後，七三一部隊本部大樓於昨日第11個南京大屠殺死難者國家公祭日重啟對外開放。
推出侵華日軍細菌戰史科
據報道，本次更新內容有兩項，包括原有「殉難者名單牆」恢復展出，以及推出《侵華日軍細菌戰珍貴文物及史料特別展》。該特別展位於本部大樓東側一樓區域，集中了該館近年新搜集的具代表性檔案、史料、文物、文獻出版物，總計2,082件。
殉難者名單牆則在七三一部隊本部大樓中心走廊一樓，共製作3,000個長方形石碑，刻錄慘遭七三一部隊人體實驗與細菌戰的殉難者名單，陳列於牆體兩側。布展前研究人員通過對多元史料比對查閱研究與梳理，最終確定殉難者名單共2,805人，包括在七三一部隊四方樓慘遭人體實驗的1,549名多國受害者，和在中國南方地區慘遭侵華日軍細菌戰攻擊的1,256名中國受害者。
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