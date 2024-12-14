上海官員遭拒赴台出席雙城論壇
【本報綜合報道】上海-台北雙城論壇定於下周二在台北舉行，惟台灣陸委會周四通知，在上海團赴台的102人名單中，新任上海市台辦主任金梅以及9名上海當地記者無法入台，引發爭議。台北市長蔣萬安昨日對陸委會的決定表示遺憾及意外，呼籲對民主韌性有信心。
上海團赴台名單包括上海市副市長華源，按照過往雙城論壇慣例，上海市台辦主任都會隨團赴台，此前從未有被拒絕入台的紀錄。台北市政府發言人反問陸委會「究竟台北市哪裏不夠有誠意」，希望能具體說明為何不放行。國民黨立委洪孟楷亦批評，民進黨如認為兩岸不要交流，應直接下令停止兩岸任何交流。
陸委會稱損兩岸交流
陸委會昨日透過書面回應指，大陸國台辦公布關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見、設立舉報專線等極不友善行為，嚴重影響兩岸正常交流互動。
陸委會強調，台政府不可能坐視不管，除積極呼籲民眾審慎評估赴陸風險，對於大陸涉台系統重要官員赴台都會嚴格審查，以此表達抗議和不滿。
人人做記者
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