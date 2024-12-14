上海官員遭拒赴台出席雙城論壇

【本報綜合報道】上海-台北雙城論壇定於下周二在台北舉行，惟台灣陸委會周四通知，在上海團赴台的102人名單中，新任上海市台辦主任金梅以及9名上海當地記者無法入台，引發爭議。台北市長蔣萬安昨日對陸委會的決定表示遺憾及意外，呼籲對民主韌性有信心。

上海團赴台名單包括上海市副市長華源，按照過往雙城論壇慣例，上海市台辦主任都會隨團赴台，此前從未有被拒絕入台的紀錄。台北市政府發言人反問陸委會「究竟台北市哪裏不夠有誠意」，希望能具體說明為何不放行。國民黨立委洪孟楷亦批評，民進黨如認為兩岸不要交流，應直接下令停止兩岸任何交流。