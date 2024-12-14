南京大屠殺公祭日 全城鳴笛致哀

【本報綜合報道】昨日是南京大屠殺慘案發生87周年，也是國家公祭日設立10周年。南京大屠殺死難者國家公祭儀式昨日在位於江蘇南京的侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館集會廣場舉行，8,000多名社會各界代表參與，出席者默哀悼念，南京全城鳴笛致哀，並拉響防空警報。

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館集會廣場昨日早上8時舉行升國旗、下半旗儀式，悼念1937年的今天南京大屠殺慘案發生，30萬同胞慘遭殺戮。南京大屠殺死難者國家公祭儀式同日早上10時在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行，南京市各區、全國抗戰主題紀念（博物）館、海外華僑華人社團同步舉行悼念活動。侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館內，也會舉行和平法會、燭光祭等活動。

內地日本人學校多數停課

因應內地早前接連發生日本人遇襲事件，在昨日這個敏感日子，日方要求中方加強保障在華日本公民安全。日本駐華大使館亦已發布告示，提醒在華日本人外出時要特別注意安全，避免大聲說日語。內地的日本人學校過半數選擇停課，在上海和北京的則改為網上授課。