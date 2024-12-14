福建號傳完成第5次海試 國防部稱展開後續項目

【本報綜合報道】據上海海事局公告，本月初對長江口一大型船舶深水航道進口實施交通管制。有分析認為，中國第三艘航母福建號可能已完成第5次海試返回母港。國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校昨日回應指，福建號開展相關試驗，是建造過程中的正常安排，下一步還將根據航母建造進展情況，逐步展開後續試驗項目。

驗證艦載機起降功能 據報道，福建號之前的海試均為針對艦載主機、電子相關系統運作進行功能驗證，但在甫完成的第5次海試中，未知解放軍實施的測試內容，測試地點也眾說紛紜。近期有福建號完成第5次海試返港的照片在網上流傳，可見航母甲板似乎多出兩道橡膠胎痕。分析認為，這可能是戰機在甲板上着陸時留下，意味解放軍可能已展開航母艦載機的起降功能、任務驗證。

此外，有一張疑似福建號海試紀念臂章的照片在網上流傳，這些臂章除依序編上1至5的數字外，其中編號5的臂章更繡有福建號甲板，上頭各有空偵600和殲15T戰機的圖樣，進一步增加此推測的可能性。