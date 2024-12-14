謝鋒：產供鏈去華風險高 冀與美方相向而行

【本報綜合報道】中國駐美大使謝鋒周三晚在華盛頓舉行的美中貿易全國委員會年度晚宴上致詞，表示打着「去風險」幌子「去中國」才是全球產供鏈的真風險。他希望美方與中方相向而行，努力實現中美關係平穩過渡、良好開局。

謝鋒重點回答3個問題，包括在新歷史起點上中國對美政策走向何方，在動盪不安的世界中國經濟發展向何處去，在逆全球化的寒潮中美經貿合作能否持續。他表示，中國對美政策保持連續性和穩定性，以不變應萬變是大國定力，在變局中開新局是中國智慧。他強調，低估中國不明智，唱衰中國不符合事實，遏制中國更不會得逞，中國推動中美經貿關係行穩致遠的目標始終如一，歡迎包括美企在內的各國企業共享發展機遇的願望始終如一。

關稅武器化損機遇 謝鋒又指，關稅武器化關閉的是市場、失去的是機遇，「小院高牆」擋不住創新春風、反而將畫地為牢，把國家安全當成抹黑打壓的「萬金油」本身就是在製造不安全。他認為，中美合作搞好，兩國和世界才會更繁榮、更安全。

另外，美國參議員史葛（Rick Scott）日前指，中國產大蒜對美國食品安全構成極大威脅，要求發起301調查。美國眾議院已審議通過2025財年國防授權法案，當中包括要求美軍商店禁止銷售中國大蒜的條款。中國外交部發言人毛寧昨日回應指，美國有關政客的謊言謬論已引發中國網民群嘲，相信大蒜做夢也沒想到竟然能對美國構成極大威脅。中方奉勸美方一些政客，多一些常識和理性，免得貽笑大方。