台指解放軍艦船回程 陸稱演習據形勢決定

台續偵獲對方機艦台海活動 較日前減少 台灣領導人賴清德出訪並過境美國後，大陸對台進行1996年台海導彈危機以來最大軍力展示，但有軍事專家質疑對台軍演的說法缺乏佐證。台灣官員昨日稱，大陸海軍艦艇和海警船已返回，意味大規模海上演習結束。大陸國防部同日就解放軍是否進行演習回應指，兵無常勢、水無常形，是否舉行演習、何時舉行演習，由他們根據自身需要和鬥爭形勢自主決定。

大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校表示，維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益，維護兩岸同胞共同利益，是人民解放軍的神聖職責。他指出，無論是否舉行演習，解放軍在打「獨」促統方面不會缺席，不會手軟，任何「倚外謀獨」、「以武謀獨」行徑都必遭嚴懲、注定失敗。

台灣海委會海巡署副署長謝慶欽表示，所有大陸海警船周四都已返回，「儘管他們尚未正式宣布任何消息，但我們認為一切已經結束」。台方連日指，大陸軍方周一至周三在浙江及福建以東一帶空域開設7處空域保留區，並在台灣周邊部署大規模海軍艦隊，對台威脅比以往演練更明顯。台海巡署昨日表示，近日大陸海警船持續在台灣周邊海域襲擾灰色地帶，至昨日凌晨2時40分，原在台灣西南及東南海域滯留徘徊的9艘海警船，均已自東部海域分兩批次北返。

台發片展監控解放軍畫面 台灣防務部門昨日發布台海周邊海空域動態，截至當日早上6時的前24小時內，一共偵獲大陸12架次軍機、14艘次軍艦、9艘次公務船持續在台海周邊活動，其中6架次軍機逾越台海中線，進入台灣北部及西南空域，數字比前幾天有所減少。據台媒報道，大陸拖船錦城號周四下午一度進入台西南12海里海域，台海巡艦雲林號廣播驅離。

該部門昨日又發布名為「有備無患」的影片，公布台灣海軍監控解放軍軍艦和執行戰備的畫面，強調堅決捍衞台灣安全。該部門指解放軍對台灣及區域的威脅自前年以來不斷演變，從「威懾台灣」到「衝擊第一島鏈」，這次進行大規模水面兵力集結，就是實證。片中可見台灣康定級巡防艦監控大陸054A巡防艦湘潭號，台海軍導彈巡防艦班超號監控大陸052D驅逐艦開封號，台海巡署安平級巡防艦成功號監控大陸052D驅逐艦桂林號等。

美38輛M1A2坦克抵高雄港 另一方面，台灣向美國採購108輛M1A2坦克，其中首批38輛於昨日下午由大型貨櫃船EF輪運抵高雄港第七貨櫃中心，目前在高雄外海等待進港。該批坦克將全數部署台灣北部，用於防衞台北中央地區。外界質疑台軍為何刻意「捨近求遠」，不從台北港或台中港卸貨，用拖車從高雄港運載坦克前往約350公里遠的新竹湖口陸軍裝訓部。船迷及軍事迷分析指，上述貨櫃中心地處偏遠且封閉，外界很難從岸邊拍攝碼頭作業，確保坦克下船不曝光。本報綜合報道