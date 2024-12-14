兩岸國際

京華城舞弊案 檢方提訊沈慶京

台北地檢署偵辦京華城改建弊案已近尾聲，為鞏固行賄民眾黨主席、台北市前市長柯文哲案件細節，檢察官昨日提訊在押的威京集團主席沈慶京。柯文哲周三遭第9度提訊，被記者問及京華城案不法所得是否上億元新台幣，但未有回應。（綜合報道）
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