兩岸國際

用偽造車牌 台警官妻稱遭陷害

台灣偽造車牌問題日益嚴峻。台媒周四報道，台南市永康警分局警員日前巡邏時，查獲一輛車輛懸掛偽造車牌，追查後發現該車是二線三星警官妻子所有。涉案警官及妻子到案後供稱遭陷害，但檢方認為供詞可疑，依偽造文書罪嫌偵辦。（綜合報道）
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