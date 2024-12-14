涉受賄逾2.8億 陝西省政協前主席認罪

南寧市人民檢察院起訴指控，韓勇1993年至2023年利用擔任吉林松原市人民檢察院黨組書記、檢察長，省人民檢察院黨組成員、副檢察長，新疆自治區黨委常委、組織部部長等職務便利，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、幹部任用等事項上謀取利益，直接或通過他人非法收受財物。韓勇曾為中央掃黑除惡第20督導組組長，帶隊進駐雲南，督辦內地著名惡霸罪犯孫小果涉黑案。