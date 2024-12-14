國家體育總局前副局長 受賄囚14年

【本報綜合報道】中國足壇反貪腐風暴持續，除國家男子足球隊前主教練李鐵外，國家體育總局前黨組成員、副局長，中國足球協會前黨委書記、副主席杜兆才受賄案，昨日在湖北省武漢市中級人民法院一審宣判。法院以受賄罪對他判處有期徒刑14年，並處罰金400萬元（人民幣‧下同，約427萬港元），追繳其犯罪所得財物及孳息，上繳國庫。

非法收受逾4600萬元 經審理查明，杜兆才2012年至前年先後利用擔任國家體育總局田徑運動管理中心黨委書記、主任，中國田徑協會副主席、秘書長，國家體育總局黨組成員、局長助理、副局長，中國足球協會黨委書記、副主席等職務上的便利，為相關單位和個人在賽事承辦、人事安排、球員轉會等事項上提供幫助，非法收受他人財物共計折合約4,341萬元（約4,635萬港元）。

法院認為，杜兆才的行為構成受賄罪，數額特別巨大，應依法懲處。他利用職務便利為足球俱樂部在主場遷移、球員轉會等事項上謀取不正當利益，嚴重破壞足球領域公平競爭秩序和行業生態環境；為他人謀取職務提拔、調整，具有酌定從重處罰情節。鑑於他到案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實；其受賄犯罪中有未遂情節；認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物及孳息已全部追繳，依法可從輕處罰，法庭遂作出上述判決。