整頓球壇 中國男足前主教練 李鐵貪賄判囚20年

被控5罪 涉案金額近1.3億 中國足壇反貪腐風暴持續，湖北咸寧市中級人民法院昨日就國家男子足球隊前主教練李鐵涉嫌受賄、行賄等5項罪名進行一審宣判，數罪併罰判處有期徒刑20年，涉案金額逾1.19億元（人民幣‧下同，約1.29億港元）。李鐵的辯護律師表示，李鐵尚未決定是否上訴。內媒指當天庭審花約半小時，法庭只宣讀了刑期判決，但律師並未拿到判決書。

押送李鐵的警車昨日上午進入法院後，未見其家人到場，法院準時於上午8時30分開庭，持續約半小時。

當庭認罪 未決定是否上訴 宣判之後，李鐵辯護律師在法庭外表示，李鐵庭審狀態是平靜、平和、平穩，律師暫未收到法院判決書，也未決定是否上訴，會再與李鐵見面後商議決定。據規定刑事案件上訴期一般為10天左右，若李鐵在此期限不提出上訴，判決將生效。有網民關注李鐵目前仍留長髮，律師表示，至少現在沒有被剪髮。

李鐵涉及貪污罪、受賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪，今年3月28日在法院開庭審理期間，他當庭表示認罪悔罪。根據檢方指控，李鐵涉嫌受賄金額超過5,089萬元（約5,510萬港元），涉行賄100萬元（約108萬港元），涉單位行賄200萬元（約217萬港元），涉非國家工作人員受賄2,675萬元（約2,896萬港元），涉對非國家工作人員行賄3,905萬元（約4,228萬港元）。

案情指，李鐵於2022年11月被通報涉嚴重違法受查，翌年8月因涉貪污受賄等多項罪名被檢方起訴至法院，法院今年3月一審公開審理。檢方指控，李鐵2019年至2021年利用男足國家隊主教練等職務便利，為相關單位及個人在球員入選國家隊、贏得比賽、簽約俱樂部等事項上提供協助，非法收受財物。他2019年為當選男足國家隊主教練，請託他人協助，並給予對方財物；同年在武漢卓爾俱樂部任職期間，為升職和提升俱樂部影響力，與負責人商定請託他人協助，並由俱樂部給予他人現金。

被指請託其他球隊踢假波 檢方又指控李鐵2017年至2019年利用擔任卓爾俱樂部總經理、主教練職務上的便利，為河北華夏俱樂部在球員轉會、贏得比賽等事項上提供幫助，先後收受華夏俱樂部給予的財物。他2015年至2019年先後在華夏俱樂部、卓爾俱樂部任職期間，為贏得比賽或獲得有利比賽結果，與俱樂部負責人商定，請託其他足球俱樂部在比賽中配合或消極比賽，再由兩間俱樂部給予相關人員巨額錢款。本報綜合報道