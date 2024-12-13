3.5萬年前龜型石雕 或由智人製作

【本報綜合報道】英國傳媒周二報道，以色列海法大學和美國凱斯西儲大學的研究團隊，早前在以色列北部加利利地區的馬諾特洞穴，發現一個神秘的烏龜型狀岩石雕塑，可追溯到3.5萬年前，意味它可能由智人雕刻及崇拜，而非已滅絕古人類尼安德特人。

雕塑長約20厘米，重28公斤，上面有獨特凹槽，類似龜殼上的天然紋路。它用白雲石巨石雕刻而成，並被故意放置在洞穴內遠離入口附近的壁龕，特殊位置表明可能代表一個圖騰或精神人物，智人會舉行崇拜它的公共儀式。洞穴還具有適合大型聚會的自然聲學效果，而附近石筍上的木灰證據表明史前人類攜帶火把照亮房間。

反映古人會維持社會凝聚力 專家表示，烏龜身體形態獨特且行動緩慢，象徵跨越時空的毅力、堅固、力量和穩定，在不同文化歷史上都被視為宇宙化身，如古瑪雅認為龜殼是地球象徵。新發現揭示了更多關於這個史前洞穴及其古代居民訊息，雕刻巨石是舊石器時代生活活力深刻證明，也是早期人類社會為維持社會凝聚力，以及擴大社會網絡而發展的複雜機制例證。