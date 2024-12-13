藝術家借AI改良屏風畫 17世紀京都風昇華

內藏花朵元素 倫敦展出 日本17世紀著名屏風畫《洛中洛外圖屏風》描繪江戶時代京都的生活，被譽為日本的《清明上河圖》。經當地著名藝術家村上隆改良，該畫作如今以另一種方式在英國倫敦展出，不僅出現村上隆標誌性的花朵元素，整體畫作色調亦被提亮，全得益於人工智能（AI）技術的輔助。

村上隆利用AI將小型動漫角色散布在畫中各處，部分角色在鴨川河岸上向民眾揮手致意，或在傳統建築屋頂咆哮。

新作需時10個月 他亦改進了金箔的使用，在新版本畫作中，每片反光的雲朵均嵌入其標誌性的花朵圖案。儘管在各種細節上有顯著修改，他仍將畫作精髓整體保留下來，堪稱一幅絕佳複製品。

村上隆介紹，為完成這幅作品，從繪製輪廓到細節約需時10個月，最後成果如同由AI圖案構成的拼貼畫。他坦言，《洛中洛外圖屏風》原畫非常古老，有很多歷史痕迹，顏料也開始脫落，約有兩成受損嚴重，因此想到運用AI來填滿畫作並豐富顏色。

AI工具在許多行業存在爭議，而在藝術界更觀點認為AI或對人類創造力和藝術職業構成風險。然而，村上隆相信AI能幫助藝術發展，他指許多老派設計師討厭數碼製圖，認為這並非真正的設計，認為數碼製圖沒有創意，但現在這種觀點正逐漸改變，也許再過10年或20年，就不會有人對AI產生異議。本報綜合報道